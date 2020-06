Mai exact, persoanele care merg la sala nu vor avea posibilitatea de a face dus, dupa terminarea antrenamentului și nu vor avea acces la apa in timpul programului sportiv. In acest context, „Adevarul“ a contactat doi medici, cu specializari in nutritie, pentru a afla punctul lor de vedere legat de faptul ca oamenilor li s-au confiscat sticlele de apa. „Din punct de vedere medical, lipsa hidratarii in timpul efortului poate avea efecte de la usoare la foarte serioase. Apa din organism este eliminata prin transpiratie in timpul efortului astfel incat corpul sa-si mentina temperatura optima, in…