Stiri pe aceeasi tema

- NYSE a anuntat joi ca va incepe delistarea China Mobile, China Telecom si China Unicom, ca raspuns la decizia presedintelui Donald Trump de a interzice investitiile americane in firme detinute sau controlate de armata chineza. Ministerul chinez al Comertului a transmis intr-un comunicat, citat de Reuters,…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de luni in crestere record, dupa ce presedintele in exercitiu Donald Trump a semnat proiectul de lege privind noul plan de relansare economica, in valoare de 900 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat…

- Candidatul democrat in alegerile prezidentiale americane Joe Biden isi va consulta imediat aliatii inainte de a lua vreo decizie cu privire la taxele vamale impuse Chinei, declara consilieri ai fostului vicepresedinte american pentru Reuters.Doi colaboratori ai lui Joe Biden subliniaza ca…

- Indicii bursieri de pe Wall Street au inchis miercuri in crestere puternica, revenindu-si din socul provocat de anuntul de marti al presedintelui Donald Trump ca negocierile vor fi suspendate pana dupa alegerile din 3 noiembrie, in urma unor propuneri referitoare la masurile de sustinere, transmite…