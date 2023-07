Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ranite vineri intr-un atac rusesc asupra orasului Dnipro, in zona central-estica a Ucrainei, care a lovit un bloc de apartamente, a anuntat ministrul ucrainean de interne, Igor Klimenko, conform AFP si Reuters.

- Un imens baraj din epoca sovietica din partea din sudul Ucrainei controlata de Rusia a fost aruncat in aer marți, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit forțelor ucrainene și ruse. Ambele parți se acuza reciproc de distrugerea barajului.Citește și: A fost aruncat in aer barajul de…

- „Operatiunea de salvare din orasul Pidhorodne, regiunea Dnipro, unde o racheta rusa a distrus case, a fost deja finalizata. 25 de persoane au fost ranite, dintre care cinci copii. DavId, care are 6 ani, este in stare grava si internat. Denis, de 11 ani, este si el in stare grava si internat la spital.…

- Lisa, in varsta de 2 ani, care a fost ucisa in timpul noptii in Dnipro, este unul dintre cei cel putin 500 de copii care au fost ucisi in timpul invaziei, potrivit lui Volodimir Zelenski, scrie SkyNews, citata de News.ro. Presedintele a facut publice cifrele dupa descoperirea cadavrului ei, spunand…

- O explozie in apropierea orasului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o locuinta cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii se ocupa cu scoaterea locuitorilor care se mai afla sub daramaturi, a anuntat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters. Conform…

- O explozie produsa in apropiere de orasul Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o cladire de locuinte cu doua etaje, ranind 20 de persoane, intre care cinci copii. Salvatorii fac eforturi ca sa ii scoata pe locatari de sub daramaturi, afirma guvernatorul regional, citat de Reuters.

- Armata rusa a lovit un spital important din Dnipro vineri dimineața. Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu un puternic impact emoțional cu atacul rușilor. Russia attacked a hospital in Dnipro this morning. Local Telegram channels…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borell, a afirmat ca UE ar trebui sa actioneze pentru a impiedica India sa revanda petrolul rusesc, rafinat in combustibili, pe piata europeana, scrie Agerpres.Borell a afirmat ca nu este nimic rau in faptul ca India cumpara petrol de la Rusia, dar ca revinderea…