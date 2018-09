Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece persoane au fost ranite, duminica, dupa ce au fost atacate de un roi de viespi in timpul unui festival al vinului desfasurat in sud-vestul Germaniei, a anuntat politia, citata luni de agentia DPA. Treisprezece victime au fost transportate la spital in urma incidentului care…

- E stare de alerta in Germania. Locuitorii unui sat situat in apropierea Berlinului risca sa fie evacuati din cauza unui puternic incendiu dintr-o padure apropiata. Oficialii statului Brandenburg au comunicat joi ca locuitorii satului Fichtenwalde, situat la 35 de kilometri de capitala, ar trebui sa…

- Bilantul incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena se ridica la cel putin 74 de morti si 556 de raniti, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului La Repubblica, potrivit Mediafax.Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, marti, ca sapte romani au fost raniti intr un accident produs pe 22 iulie in regiunea Cloppenburg din Germania, acestia fiind internati la unitati medicale din zona, starea lor de sanatate fiind stabila, transmite Agerpres.ro. Cetatenii romani sunt angajati…

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung, potrivit Mediafax. Accidentul a avut loc duminica, in ...

- Atac cu cuțitul intr-un autobuz, in nordul Germaniei. 14 persoane au fost injunghiate intr-un atac care a avut loc vineri intr-un mijloc de transport din orașul Lubeck.Atacul a avut loc in cartierul Kuecknitz din orașul Lubeck, situat in nordul Germaniei.

- Aceasta tragedie intervine dupa ce, in aceeasi zi, a fost anuntata incheierea cautarilor a 167 de persoane date disparute dupa ce un feribot s-a scufundat saptamana trecuta pe Insula Sumatra, in Lacul Toba, traseu ce face parte din planul turistic al acestei tari. Echipele de salvare au recuperat…

- Un autocar a fost implicat intr-un accident pe o autostrada din sud-vestul Germaniei, iar o persoana a murit si 30 au fost ranite, a precizat miercuri politia, conform dpa. O persoana este ranita grav,...