- Romania a importat, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,503 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 67,4% (1,008 milioane tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in 2021 cu 17 miliarde euro fata de 2019 si a ajuns la aproape 1.190 miliarde lei, un record istoric, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, informeaza AGERPRES . „Romania atinge la sfarsitul lui 2021 un Produs Intern…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.…

- Bugetul pe 2022. Comisiile de specialitate din Parlament au avizat favorabil proiectul bugetului de stat pe anul 2022. Raportul comisiilor de specialitate a fost aprobat cu 23 de voturi 1„pentru”, noua „impotriva” și nicio abținere. Cum arata bugetul pe 2022 Proiectul de buget pentru anul 2022 este…

- Executivul a aprobat in sedinta de luni proiectul Legii bugetului de stat pentru 2022 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022."Proiectul de buget pentru 2022 este configurat pe urmatorul cadru economic comunicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza: crestere…

- Noua strategie fiscal-bugetara, ce include principalele coordonate pentru realizarea bugetului de stat in 2022, a fost publicata duminica dimineața de Ministerul de Finanțe. Conform documentului, cresterea economica prognozata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza va fi de 4,6%, crestere reala.…

- Comisia Nationala de Prognoza a mentinut estimarile privind cresterea PIB in 2021 la 7%, dar a revizuit in jos datele pe 2022. Estimarile despre inflatie au fost modificate in sus si pentru 2021, si pentru 2022. Pana la finalul anului, Comisia anticipeaza o inflatie de 7,7%, potrivit Mediafax.