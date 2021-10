Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Bill & Melinda Gates, in cel mai nou raport, spune ca agricultura este principala sursa de venit pentru cateva sute de milioane de oameni din intreaga lume care se lupta cu saracia și foamea. Majoritatea sunt conectate la ferme mici sau terenuri de aproximativ dimensiunea a unui teren de fotbal…

- Fundatia Bill & Melinda Gates a dat publicitatii un raport alarmant privind viitorul. „Se apropie o uriasa criza agricola si umanitara. Sunt necesare mai multe fonduri”, este mesajul raportului. O criza agricola uriașa, in special pentru tarile expuse din punct de vedere climatic, se va…

- Fundatia Bill & Melinda Gates a dat publicitatii un raport alarmant privind viitorul. „Se apropie o uriasa criza agricola si umanitara. Sunt necesare mai multe fonduri”, este mesajul raportului.

- Romania a pierdut fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR si rapide antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, a declarat, joi, premierul interimar Florin Citu. Acesta sustine ca situația a fost generata de fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, nu a…

- Omenirea, se pare, iar a inceput cu valurile pandemice, intrezarindu-se chiar un al cincilea. In timp ce Europa se zbuciuma pe valuri, proaspat ieșita din UE, Marea Britanie, gandește altfel. De la inceputul pandemiei, numai in Anglia și Țara Galilor, s-a inregistrat un exces de 70.000 de morți comparativ…

- Bill Gates e de parere ca sfarșitul pandemiei de COVID va aduce schimbari pozitive in lume. Bill Gates a vorbit, in cadrul unui articol scris de el, despre David Moinina Sengeh, pe care l-a cunoscut pe cand africanul studia ingineria biomecanica. Astfel, el spune despre modul in care Guvernul din Sierra…

- O defecțiune a unui site care transmitea rezultatelor testelor COVID realizate in Franța catre o platforma guvernamentala a dezvaluit sute de mii de date personale. Este vorba de aproximativ 700.000 de persoane au fost vizate de acest incident. Au fost dezvaluite nume, prenume, date de naștere, adresele,…

- Galațenii au un nou motiv de nemulțumire in legatura cu modul in care este administrat orașul, pentru ca de luni, 23 august, a fost restricționat programul in baza caruia iși pot inmormanta rudele la cimitirele din oraș. Societatea care administreaza domeniul public, SC Gospodarire Urbana SRL Galați…