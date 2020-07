Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei de Federico Garcia Lorca, in regia lui Zalan Zakarias este o premiera naționala absoluta și va avea loc sambata, 18 iulie 2020, la ora 19:00, in Parcul de agrement Tatarași. Textul ce aparține reputatului dramaturg spaniol, este tradus pentru prima…

