Stiri pe aceeasi tema

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: „Salcamii“, „Retrograd“ și „Slabiciuni“. Intra in GALERIA FOTO pentru a afla mai multe despre noua artista a muzicii romanești! Prima piesa a Andiei…

- Olivia Addams este o artista completa și o adevarata inspirație pentru toți cei care o urmaresc. Vocea sa vibranta și look-ul electrizant sunt memorabile, iar piesele sale au, pe langa un sound fresh care creeaza dependența, și cate o poveste. Cea mai recenta piesa lansata de Olivia, Dumb, are rezultate…

- Artista Olivia Addams are 23 de ani și s-a lansat in industria muzicala de la noi in urma cu aproape doi ani, compunand pentru artiști importanți din România, precum Antonia, JO, Lidia Buble etc. Intra in galeria foto sa afli mai multe despre artista. Olivia Addams este o artista completa și o adevarata…

- In așteptarea prelungirii contractului pe care il are cu Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang și-a prezentat colecția de mașini de lux pe care o deține in garajul sau personal. Fotbalistul gabonez e pasionat de mașini și a investit sume generoase in acest hobby. Piesa lui de colecție e un model LaFerrari…

- „Dynamite” al grupului k-pop BTS a inregistrat 101,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore de la lansare, potrivit YouTube. A devenit videoclipul cu cea mai buna zi de debut, informeaza Billboard. Depașește astfel recordul anterior, stabilit de trupa K-Pop Blackpink, a carei piesa How You Like…

- Melodia „Do I Wanna Know?” a celor de la Arctic Monkeys a depasit pragul de un miliard de vizualizari pe YouTube. Doar 12 trupe rock au reisit sa depaseasca acest prag in istorie. Piesa a fost lansata pe 18 iunie 2013, iar inregistrarea single a fost nominalizata si la premiile GRAMMY, anunța MEDIAFAX.Melodia…

- Piesa pe care 6IX9INE o anunța de 2 saptamani a fost pana la urma lansata. Ea se numește TROLLZ, are un mesaj, evident, pentru hateri, și are are pana acum, dupa 8 ore de la lansare, peste 10 milioane de vizualizari pe Youtube, fiind in trending pana și in Romania, pe locul 16. Cum suna... View Article