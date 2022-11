Stiri pe aceeasi tema

Un barbat, o femeie si un copil de un an si jumatate au fost transportati la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, luni seara, in urma impactului cu constructia sensului giratoriu din localitatea Remetea Mare, informeaza Agerpres.

Un accident rutier s-a produs, marți seara, intre 2 autoturisme, soldat cu 5 victime, dintre care o femeie gravida și doi copii, conform Mediafax.

Un accident rutier a avut loc sambata, pe A1, pe sensul de mers Deva-Timisoara, in care a fost implicat un microbuz care la un moment dat s-a izbit de un parapet. In urma impactului, un barbat a murit, iar alte trei persoane, printre care un copil de 5 ani, au fost ranite, informeaza News.ro.

Trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, intr-un accident care s-a produs in localitatea Cosereni, informeaza ISU Ialomita.

Doua persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier produs in Targu Neamt, dupa o depasire neregulamentara.

Un autocar in care se aflau 17 copii s-a ciocnit cu o autobasculanta, luni dupa amiaza, pe drumul national 1, in judetul Brasov. Primele date de la locul accidentului arata ca un copil si un adult au fost raniti, potrivit news.ro.

Șase persoane, printre care patru copii, au fost ranite duminica dupa-amiaza intr-un accident produs pe un drum județean din Maramureș. Toate victimele au fost duse la spital, anunța mediafax.

Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite, vineri, dupa ce un TIR si o autoutilitara s-au ciocnit, pe DN 67, in localitatea valceana Cazanesti, potrivit news.ro.Accidentul a avut loc pe DN 67, in localitatea Cazanesti, unde o autoutilitara si un TIR s-au ciocnit.