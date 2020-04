Stiri pe aceeasi tema

- Noua din cei 280 de muncitori sezonieri care trebuiau sa plece vineri cu avionul de la Sibiu, spre Germania, au fost opriti pe Aeroportul International din Sibiu inainte de imbarcarea in aeronava, pentru ca erau din comuna Patrauti, judetul Suceava, localitate aflata in carantina, a anuntat vineri seara,…

- Adrian Isepciuc, primar al comunei Patrauți, aflata in carantina impreuna cu orașul Suceava și alte 7 localitați invecinate, a eliberat zilele trecute adeverințe prin care oamenii puteau dovedi ca ”nu sunt luați in evidența noastra ca fiind in izolare la domiciliu sau in carantinare instituționala.…

- Noua persoane din localitatea suceveana Patrauti, aflata in carantina, s-au prezentat, vineri, la Aeroportul din Sibiu pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Karlsruhe, fiind oprite la punctul de frontiera. Aceste persoane vor fi transportate inapoi in localitatea de domiciliu.

- Noua persoane din comuna Patrauți (Suceava) - comuna pusa sub carantina prin Ordonanța Militara nr. 6 și care ar trebui pazita de poliție și armata - care ar fi vrut sa plece spre Baden Baden, Germania, de pe Aeroportul Sibiu, au fost depistate la frontiera și intoarse din drum.Purtatorul…

- Scandalul celor 2.000 de romani care, in plina pandemie de coronavirus, s-au inghesuit in Aeroportul Cluj ca sa plece la munca in Germania, are ecou si la Suceava. Printre pasageri s-a aflat si un grup format din cel putin 30 de persoane din comuna carantinata Patrauti.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova au deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Dolj au permis iesirea unor persoane din carantina pentru a insotit o femeie confirmata cu coronavirus."La…

- In plina pandemie, unii cetațeni nu gandesc deloc! Este cazul unui barbat de 29 de ani din Suceava, care s-a ales cu dosar penal, dupa ce a ieșit din carantina pentru.. un pachet de țigari!