Un barbat din Sibiu a reușit sa duca de nas noua oameni diferiți cu apartamentul pe care il da spre inchiriere. In nici doua luni, a luat bani de la toți și le-a dat in schimb chei false. Polițiștii din Sibiu au anunțat miercuri ca au reținut un barbat in varsta de 45 de ani, cercetat penal pentru inșelaciune – 9 acte materiale. Sibianul este cercetat in libertate Barbatul din Sibiu este banuit ca, in perioada decembrie 2022 – ianuarie 2023, ar fi indus in eroare 9 persoane carora le-ar fi promis inchirierea unui apartament din orașul Sibiu, incasand diverse sume de bani ca avans și o prima chirie…