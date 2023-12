Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost retinute, iar pentru alte doua a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile, in urma audierilor efectuate de procurorii DIICOT Caras-Severin intr-un dosar care vizeaza fraudarea unor aparate de jocuri de noroc de tipul "slotmachine" din judetele Caras-Severin,Timis, Arad…

- Potrivit unui comunicat al IPJ Caras-Severin, in cursul zilei de marti au fost efectuate 26 de perchezitii in judetele Caras-Severin, Timis si in municipiul Bucuresti, prilej cu care politistii si procurorii DIICOT au descoperit si ridicat 22 de telefoane mobile, 18 laptop-uri, 200 de chei de accesat…

- Procurorii DIICOT au reținut noua persoane și au pus sub control judiciar alte doua pentru ca au fraudat aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine din mai multe locații din județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Hunedoara.

- Aparate de jocuri de noroc de tip pacanele, fraudate in județele Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin de un grup infracțional organizat format din 26 de... The post Aparate de jocuri de noroc de tip pacanele, fraudate in județele Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin appeared first on Special Arad…

- Zeci de percheziții au loc marți dimineața in Caraș-Severin, Timiș și București la persoane acuzate ca au fraudat aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine din mai multe locații din județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Hunedoara.

- CARAȘ-SEVERIN – Nu mai puțin de 26 de percheziții domiciliare și tot atatea mandate de aducere au fost puse in scena astazi, vizat fiind un grup infracțional organizat , specializat in infracțiuni informatice și evaziune fiscala! Potrivit anchetatorilor, in vizor au fost persoane și locații din județele…

- Percheziții marți dimineața la un grup infractional implicat in fraudarea aparatelor de jocuri de noroc de tipul „slot machine”. Membrii grupului sunt cercetati intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, accesul ilegal la un sistem informatic,…

- Procurorii DIICOT au retinut un numar de 95 de persoane si au confiscat, printre altele, peste sase kilograme de bijuterii din aur si monede, in urma celor aproximativ 200 de perchezitii efectuate joi.