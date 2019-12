Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane, suspectate de omor si abuz de putere, au fost arestate in Albania in legatura cu prabușirea mai multor cladiri in urma seismului de luna trecuta care s-a soldat cu moartea a 51 de oameni, informeaza Mediafax citand BBC News.

