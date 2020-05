Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane, cu varste cuprinse intre 15 și 36 de ani, au primit vineri amenzi in valoare totala de 80.000 de lei, dupa ce au fost prinse de polițiștii și jandarmii din Olt la o petrecere in aer liber, de 1 ...

- 29 de persoane au fost amendate in acest week-end pentru ca au incalcat regimul de carantina, au fost depistate in locuri publice fara act de identitate si nu au putut argumenta prezenta. Amendat a fost si un agent economic care vindea materiale de constructie, informeaza Ministerul Afacerilor Interne,…

- Un numar de 20 de persoane din comuna galateana Munteni au fost amendate, sambata noaptea, cu cate 20.000 lei, dupa ce au provocat un scandal si un foc deschis prin arderea unor cauciucuri, se arata intr-o informare transmisa, duminica, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit…

- In Romania au fost confirmate pana sambata, 18 aprilie, 8.418 persoane infectate cu virusul COVID – 19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit situației raportate pe județe, in București sunt deja 977 de persoane confirmate, in timp ce Suceava a depașit 2.000 de cazuri. Gorj, Olt, Buzau, Harghita…

- In jur de 2.000 de persoane se mai afla in auto-izolare sau in carantina, in Prahova, in acest moment. In timp ce aceasta cifra este in continua scadere, relativ constant ramane numarul celor amendați fiindca incalca prevederile ordonanțelor militare.

- In judetul Harghita nu s-a inregistrat, deocamdata, nici un caz de infectare cu noul coronavirus, a informat, miercuri, Institutia Prefectului.Potrivit sursei citate, in Harghita se afla in carantina 25 de persoane, in centrele de carantina fiind disponibile 350 de paturi, potrivit Agerpres.ro.…

- La data de 23 martie a.c., incepand cu ora 22.00, echipaje mixte de polițiști, jandarmi și polițiști locali, au efectuat o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de siguranța publica, ce a avut ca principal scop verificarea respectarii masurilor dispuse prin Ordonanța Militara nr. 2 din 21.03.2020.…

- Pana in prezent, pe fondul epidemiei cu coronavirus, inspectorii sanitari din cadrul directiilor de sanatate publica au aplicat amenzi in valoare de 1.835.000 lei unui numar de 120 persoane pentru nerespectarea autoizolarii.