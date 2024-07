Noua pastilă care mărește șansa de sarcină prin FIV Cercetatorii de la compania spaniola de biotehnologie Oxolife au conceput o pastila destinata femeilor insarcinate prin metoda FIV (fertilizare in vitro), care marește șansele de sarcina. Testele inițiale cu acest medicament – cunoscut sub numele de OXO-001- au indicat rezultate ”promițatoare”. Medicamentul acționeaza direct asupra stratului interior al uterului pentru a imbunatați procesul de implantare […] The post Noua pastila care marește șansa de sarcina prin FIV appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

