Noua parcare pentru TIR-uri din zona Poarta 9 a Portului Constanţa este operaţională CN APMC a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca parcarea are o suprafata de 34.000 de metri patrati si va determina fluidizarea traficului de camioane in port. “Au fost finalizate lucrarile de amenajare a noii parcari destinate TIR-urilor, aceasta fiind operationala si pregatita sa preia din camioanele care sosesc in port cu marfa. Parcarea este situata in interiorul portului Constanta, in zona Portii 9, si are o suprafata de 34.000 metri patrati. Aceasta va determina fluidizarea traficului de camioane in port si evitarea aglomerarilor la portile de acces in port”, a transmis CN APMC. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

