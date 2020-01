Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. "Am ajuns, dupa saptamani…

- "As dori sa punctez faptul ca echipa guvernamentala a gasit astazi solutia, prin adoptarea unei hotarari de Guvern, pentru ca salariatii inspectoratelor teritoriale de munca sa-si poata primi salariile integral aferente lunii noiembrie, respectiv sa se poata plati taxele aferente acestor salarii",…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale lucreaza la un proiect de act normativ privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat, sustine ministrul de resort, Violeta Alexandru, transmite Agerpres."Se lucreaza la un proiect de lege in cadrul echipei mele la Ministerul Muncii, am facut o…

- "Toate pensiile se platesc la timp. As vrea sa opresc manipularea din spatiul public: toate pensiile si toate salariile se platesc la timp si nu vor scadea. Sunt in aceasta functie pentru a ma asigura ca legea este respectata", a declarat Violeta Alexandru. Prezenta la conferința de presa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de o numi pe Madalina Turza in functia de presedinte - secretar de stat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Am luat decizia pentru…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat marti ca nu si-a consolidat inca o parere privind cuantumul la care va creste salariul minim, iar in Ministerul Muncii nu exista niciun studiu recent care sa evalueze impactul masurii cresterii salariului minim. In cadrul discutiilor…

- Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Finantelor si-au propus ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020, a declarat joi ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.…