- Cristiano Ronaldo ar fi trebuit sa se intoarca in Italia, dupa ce Juventus Torino și-a chemat jucatorii, insa restricțiile de circulație l-au blocat pe fotbalistul portughez acasa, in insula Madeira, noteaza TVI, citat de Daily Mail. Aflat de o luna și jumatate in izolare in Portugalia pe insula Madeira,…

- Spania a inregistrat 325 de morti din cauza covid-19 in 24 de ore, au anuntat miercuri autoritatile sanitare, care considera ca epidemia evolueaza ”favorabil”, in contextul apropierii inceperii unei iesiri treptate din izolare - incepand de saptamana viitoare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Bilantul…

- Jumatate din elevii din Romania nu au acces la internet, in condițiile in care școlile raman inchise iar cursurile vor continua online din cauza epidemiei de coronavirus. Analistul Mircea Coșea, profesor și fost ministru, atrage atenția ca elevii care nu au posibilitatea sa ia parte la lecțiile online…

- Noul coronavirus a ucis in Spania 331 de oameni in ultimele 24 de ore - un bilant zilnic in usoara crestere dupa cel de 288 de morti de duminica, a anuntat luni Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza AFP, conform news.ro.DOCUMENT Romania infectata de COVID-19, pe județe. Suceava are aproape…

- Campionatul de fotbal al Spaniei ramane suspendat pana la noi ordine, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat federatia si liga spaniole, anunța news.ro."Competitiile profesioniste de fotbal sunt suspendare pana cand autoritatile vor considera ca se pot relua fara a exista vreun risc…

- Zilele acestea panica a luat locul ratiunii si am auzit multe voci care judecau romanii din diaspora pentru ca se intorc acasa. Suntem solidari cu romanii din Italia, din Spania, din Germania sau Marea Britanie pentru ca in aceasta perioada in care libertatea de miscare e restransa in multe tari, e…

- Sentigliano, un ospatar la un restaurant din centrul Romei recunoaște ca numarul clienților s-a redus la jumatate. „Speram ca toata aceasta psihoza, toata aceasta frica va incepe sa se schimbe, ca oamenii vor ințelege ca ete o problema reala, dar ca este inutil sa te panichezi, sa ai o frica exagerata”,…

- Autoritatile mexicane il ancheteaza pe fostul presedinte Enrique Pena Nieto pentru coruptie, a dezvaluit miercuri ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters. Pena Nieto a fost implicat in ancheta care il vizeaza pe Emilio Lozoya, fost director general al companiei nationale Petroleos Mexicanos (Pemex).…