Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nipon Shinzo Abe a declarat miercuri ca Japonia "nu poate" decide inchiderea completa a tarii, in pofida cresterii numarului de infectii confirmate cu noul coronavirus, transmite dpa. "Daca sunt intrebat daca putem impune izolarea asa cum a facut Franta, (raspunsul meu este ca)…

- Pasagerii transporturilor aeriene vor avea de respectat masuri suplimentare de igiena in momentul in care companiile isi vor relua operatiunile, odata incheiata criza Covid-19, a anuntat Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA), potrivit agențiilor dpa și Agerpres. IATA a discutat acest subiect…

- Amenzi usturatoare pentru cei care pun in pericol sanatatea oamenilor si impiedica autoritatile sa ia masuri de profilaxie impotriva coronavirusului. Timp de doua zile de la inasprirea pedepselor, au fost intocmite 32 de procese verbale contravenționale.

- Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș va aloca, daca situația o va impune, inca 340 de paturi pentru pacienții cu coronavirus, a anunțat pe Facebook, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.„Spitalul de boli infecțioase și tropicale Victor Babeș, administrat de Primaria Capitalei,…

- Oamenii nu trebuie sa se inghesuie in biserici, pot merge in orice zi a saptamanii sa se roage, iar in fiecare lacaș de cult va fi un loc pentru igienizarea mainilor. Cancelaria Sfantului Sinod anunța și ca se va citi rugaciunea speciala pentru oprirea epidemiei.

- Marea Britanie va impune noi masuri de prevenire a raspandirii Covid-19. Autoritațile de la Londra sunt conștiente ca nu mai pot opri virusul ucigaș, așa ca eforturile lor vor fi indreptate spre incetinirea raspandirii. Cu un apel de mobilizare a venit premierul Boris Johnson.

- Toate persoanele care sosesc in Israel vor fi plasate in carantina timp de doua saptamani cu scopul de a evita raspandirea noului coronavirus (Covid-19) in tara, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu, scrie AFP.

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, a anunțat sambata noaptea ca se impune carantina pentru tot nordul Italiei. Astfel, cel puțin 16 milioane de persoane sunt acum blocate in regiunea Lombardia, scrie BBC...