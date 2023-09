Noua ordine economică. De ce "fug" banii din zonele tensionate și cum se raportează România la schimbări Lumea finalului de an 2023 nu e una lipsita de tensiuni geopolitice și economice. Dupa mai bine de doi ani de pandemie, țarile fac eforturi sa-și revina și sa se alinieze noului context global. Unul marcat, in egala masura, de inovații digitale - vezi avantul inteligenței artificiale, dar și de razboaie duse in tranșee, cu tancurile prin noroi și cu dronele prin aer - vezi invazia Rusiei in Ucraina. In tot acest tablou, banii inca se mișca. Dar se mișca mult mai atent, companiile cauta zone sigure de investiții in țari care nu pot fi deraiate peste noapte de la direcția democratica. Se incheie… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential ucrainean Mykhailo Podolyak a reușit sa comita mai multe erori intr-o singura postare despre Romania, apreciaza analistul militar Radu Tudor intr-o postare pe blogul personal . Consilierul a postat urmatorul mesaj pe Twitter : “Desigur, nimeni nu se așteapta ca NATO sa invoce…

- Suntem in ziua 562 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone „Shahed”, de fabricatie iraniana, lansate de Rusia in cursul noptii in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii sudice Odesa, unde sunt porturile…

- Romania va dubla capacitatea principalului sau port la Marea Neagra și a rutelor de transport maritim pe Dunare in termen de doua luni pentru a ajuta Ucraina sa-și trimita cerealele in afara razei de acțiune a Rusiei, a declarat premierul Marcel Ciolacu intr-un interviu pentru Financial Times, precizand…

- Moscova a interzis vineri intrarea pe teritoriul Rusiei a mai multor oficiali din Republica Moldova a caror identitate nu a fost dezvaluita, a anuntat agentia rusa RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, relateaza Reuters.Relatiile diplomatice dintre Moscova si guvernul pro-european de la Chisinau…

- Ungaria lui Viktor Orban se confrunta in mod neasteptat cu o recesiune, inregistrand cea mai lunga contractie economica din ultimii 28 de ani, in timp ce razboiul din Ucraina a continuat sa submineze cresterea economica in toata Europa de Est, inclusiv pentru Romania, care are relații economie solide…

- Ungaria se confrunta in mod neasteptat cu o recesiune, inregistrand cea mai lunga contractie economica din ultimii 28 de ani, in timp ce razboiul din Ucraina a continuat sa submineze cresterea economica in toata Europa de Est, scrie Bloomberg.

- Este informația momentului pentru toți pensionarii din Romania! Sunt direct vizate veniturile lor lunare. Pe langa sumele pe care le incaseaza de obicei, aceștia vor beneficia și de noi bani in plus. Anunțul vizeaza și acordarea anumitor beneficii de catre statul roman. CITESTE SI VIDEO | Incident…

- Devenita recent membra a NATO, Finlanda inchide un consulat al Rusiei, pe fondul amplificarii tensiunilor bilateraleFinlanda, devenita recent membra a NATO, a anuntat, miercuri, inchiderea Consulatului rus din orasul Turku, pe fondul tensiunilor cu Rusia, informeaza site-ul Tagesschau.de, potrivit…