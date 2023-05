Noua ofertă a Guvernului pentru profesori: 1.000 de lei majorare la salariu, de la 1 iunie In cazul in care profesorii vor accepta noua oferta, Guvernul va adopta joi prin Ordonanța de Urgența creșterea salariilor in Educație cu 1.000 de lei brut lunar care reprezinta pentru personalul didactic un avans din creșterea pe viitoarea grila, ce se va regasi in viitoarea lege a salarizarii și care se va aplica de la […] The post Noua oferta a Guvernului pentru profesori: 1.000 de lei majorare la salariu, de la 1 iunie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

