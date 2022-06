Nouă moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. Ce i se reproșează Costul ridicat al carburanților, la pompa, și creșterile constante de preț din domeniul energiei sunt principalele motive pentru care USR a depus marți o noua moțiune simpla impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu. Moțiunea este intitulata: „Virgil Popescu trebuie sa plece. Romanii așteapta soluții!” Reprezentanții USR acuza ca, sub mandatele lui Virgil Popescu, prețul energiei pentru populație și companii a crescut constant, la fel și cel al gazelor sau al carburanților, astfel incat am ajuns sa platim peste 9 lei pe litrul de benzina sau motorina. „Domnului ministru ii place sa ofere ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD, aveti sansa si sa scapati de Virgil Popescu, si sa aratati ca va pasa cu adevarat de preturile la carburanti. USR a depus o noua motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. Acest om nu mai trebuie sa ocupe o functie publica nu de azi, ci din decembrie, cand, in plina iarna,…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu a picat la vot, marti, in plenul Camerei Deputatilor, cu 139 voturi contra, o abtinere si 40 de voturi pentru. Presedintele Camerei, Marcel Ciolacu a remarcat faptul ca au votat in favoarea motiunii mai putini parlamentari, in conditiile…

- Camera Deputatilor a dezbatut, astazi, motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului educatiei, Sorin Cimpeanu, votul asupra documentului urmand sa fie dat in sedinta de miercuri. Petruta Dinu a asistat la dezbateri si vine cu detalii in radiojurnal. Reporter: Petruta Dinu – Reprezentantii USR…

- Deputatii AUR nu vor vota motiunea simpla a USR impotriva ministrului Educatiei pentru ca "este o bataie de joc", a anuntat, luni, in plen, presedintele AUR, deputatul George Simion, sustinand ca si Sorin Cimpeanu se face vinovat ca nu a facut nimic pentru invatamantul dual si profesional si a continuat…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a anunțat ca va depune motiune simpla impotriva ministrului Sportului, Eduard Novak, pentru atitudinea sa „sfidatoare si jignitoare” la adresa romanilor. Liderul AUR, George Simion, a anunțat ieri ca a pregatit o motiune simpla impotriva ministrului Sportului, Eduard…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Mediului, initiata de grupul USR, nu a trecut de votul Parlamentului. Acuzat ca este „principalul vinovat pentru disparitia padurilor si distrugerea mediului”, ministrul Tanczos Barna le-a transmis membrilor USR ca au „esuat” cat timp au fost la guvernare, motiv…

- Camera Deputatilor s-a intrunit, luni, pentru a dezbate motiunea simpla a USR impotriva ministrului Mediului, Tanczos Barna, deputatii urmand sa dea si votul final. Sedinta este condusa de vicepresedintele forului, Daniel Suciu, care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 164 parlamentari, conform…

- Luni, Plenul Camerei Deputatilor dezbate motiunea simpla a USR impotriva ministrului Mediului, Tanczos Barna, votul urmand sa fie dat miercuri. USR a depus, martea trecuta, motiunea simpla intitulata „Amar de mediu. Ministrul Tanczos Barna trebuie sa plece cat inca mai avem paduri de aparat”. Semnatarii…