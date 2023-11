Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Ciaran face ravagii in Italia. Guvernul a declarat stare de urgența și a alocat cinci milioane de euro pentru a ajuta zonele sinistrate. Cinci oameni au murit și mai mulți sunt dați disparuți in urma inundațiilor și furtunilor violente care au lovit nordul Peninsulei.

- Familia celor patru romani morți in accidentul din Italia e sfașiata de durere. Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, erau stabiliți de multa vreme in Germania, dar erau veniți in vacanța la Veneția și erau…

- Cel puțin 2.000 de oameni au murit in Libia, lovita de furtuna Daniel. Alte mii de persoane sunt date disparute. Estimarea oficialilor este ca intr-un singur oraș, Derna, cel mai afectat, aproximativ 6.000 de oameni sunt de negasit, relateaza CNN.

- Un incendiu a izbucnit in timpul nopții intr-un apartament dintr-un bloc din Targoviste, iar opt persoane au fost evacuate din imobil. Doua persoane au primit ingrijiri medicale si au fost transportate la spital.

- Ploile puternice din centrul Spaniei au provocat decesul a trei persoane și dispariția altor patru. Cele mai afectate zone sunt Madrid și provincia Teledo, unde au fost distruse drumuri și poduri. Furtuna „Dana”, care a lovit centrul Spaniei, a provocat ploi abundente și vanturi puternice care au facut…

- Aceasta tragedie a avut loc duminica dupa-amiaza in localitatea Mapiri, situata in departamentul capitalei boliviene La Paz. ”Am gasit (duminica) doua corpuri, iar luni inca unul”, a anuntat luni un oficial local, Ubaldo Torrez, care a anuntat un bilant de ”cinci morti si un supravietuitor”. Un lider…

- Explozia din Crevedia. Doua persoane decedate, 56 de raniti, dintre care 42 de cadre MAI, mii de oameni evacuati. Acesta este bilantul cutremurator al celor doua explozii puternice care au avut loc la o statie GPL din Crevedia, seara trecuta. Doi salvatori, grav raniti, au fost transferati deja in strainatate.…

- Oameni care ingrijesc oameni. Este principiul dupa care se ghideaza azilele din Italia. Personalul ii trateaza pe batrani ca pe propriii parinți, iar copiii din școli și gradinițe merg sa socializeze cu varstnicii pentru a invața sa ii prețuiasca.