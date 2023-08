Noua modă la poliţele RCA Șoferii sunt incurajați sa faca polite RCA pe 12 luni in loc sa recurga la perioade mai mici. Pretul unei polite RCA pe 6 luni este la o diferenta de doar cativa lei fata de o polita pe 12 luni, iar in unele cazuri poti plati chiar mai mult pentru 6 luni, anunța Ziarul Financiar. Tarifele politelor RCA au ajuns la un nivel considerabil in ultimii doi ani, principala cauza care a dus la aceste cresteri fiind falimentul celui mai mare asigurator din piata, City Insurance, iar tarifele RCA pentru perioade de 1 luna, 2, luni, 3 luni si 6 luni, care ar fi trebuit sa fie considerabil mai mici, au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

