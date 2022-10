Nouă milioane de pakistanezi riscă să ajungă în sărăcie extremă Banca Mondiala afirma ca intre sase si noua milioane de pakistanezi sunt atrasi in saracie extrema, din cauza inundatiilor devastatoare cauzate de ploile musonice, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Noua milioane de pakistanezi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Nouade

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 13 milioane tone de dioxid de carbon ajung, in fiecare an, in atmosfera din cauza productiei de ciment din Romania, tara care produce anual in jur de 15 milioane de tone de ciment, arata o analiza intocmita de o companie specializata in servicii si evenimente corporate. Fii la curent…

- Violonistul David Garrett si-a facut un cadou frumos de ziua de nastere. La implinirea varstei de 42 de ani, el a cumparat pentru 3,5 milioane de euro, la o licitatie la Neuilly/Seine, o vioara realizata in 1736 la Cremona de lutierul Bartolemeo Giuseppe Guarnerius cunoscut sub numele de „del Gesu”,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta, duminica, faptul ca in data de 26 august a incarcat o noua transa, numarul II, de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijiin pentru Romania”. Valoarea totala a transei II se ridica la aproape 600.000.000 lei si a ajuns…

- Autoritatea Electorala Permanenta a transmis ca in luna septembrie au fost virate partidelor politice subventii in valoare totala de 28.501.037,46 de lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- China a plasat joi in lockdown peste 20 de milioane de locuitori din Chengdu, o metropola din sud-vestul tarii, intr-o perioada in care aceasta tara asiatica se confrunta cu o recrudescenta pandemica limitata, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul ucrainean diatrage atenția lumii de la problema foametei in lume, spune Papa Francisc, in timp ce solicita ajutor alimentar urgent pentru o foamete care se profileaza in Somalia și in țarile vecine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania risca sa nu mai poata participa la viitorul ciclu de programe ale Agentiei Spatiale Europene (ESA), daca nu va plati cel putin 63 de milioane de euro din datoria de 102 de milioane de euro catre acest for, a atras atentia, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja,…

- Mathys Tel, atacantul de 17 ani pentru care gruparea Bayern Munchen e dispusa sa ofere 30 de milioane de euro, si-a anuntat despartirea de Rennes, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…