Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni din Nepal, intrati legal in Romania, au incercat sa treaca fraudulos granita in Serbia, in apropierea localitatii Comlosu Mic, fiind depistati la timp de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș. „In data de 18.07.2024, in jurul orei 11:00,…

- Politistii de frontiera careieni au depistat, in zona localitații Urziceni, cinci cetațeni din Uganda, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in final in Germania. Joi, 03 iulie a.c., in jurul orei 21.15, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins 11 migranti din Bangladesh, Siria, Etiopia si Egipt care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in role metalice transportate cu un TIR condus de un turc, conform Agerpres.

- Cinci vietnamezi au fost prinși de polițiștii de frontiera din Sannicolau Mare in timp ce incercau sa treaca fraudulos granița din Romania in Ungaria, in incercarea de a ajunge in vestul Europei.

- Cinci barbați din Nepal intrați legal pe teritoriul Romaniei au incercat sa treaca fraudulos frontiera in Serbia. Migranții au fost depistați de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș in apropierea localitații de frontiera Comloșu Mare.

- Un grup de cinci cetateni nepalezi, sositi in tara cu forme legale de munca, au fost prinsi in zona Comlosul Mare, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia pentru a ajuns in vestul continentului. „In data de 16.05.2024, in jurul orei 16:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- In jur de 30 de barbati ucraineni au murit incercand sa treaca ilegal granita pentru a evita sa lupte in razboiul cu Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului de paza a frontierei Ucrainei, Andrii Demcenko. Cele mai multe decese s-au produs in timp ce traversau granița cu Romania.