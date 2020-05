Noua metodă va permite procesarea rapidă și ieftină a bioplasticului în dizolvant biologic O echipa de oameni de știința de la universitatea din Birmingham a dezvoltat o metoda rapida și ieftina de transformare a bioplasticului in dizolvant biologic, care poate fi utilizat intr-o varietate de industrii, inclusiv cosmetica și farmaceutica. Bioplasticul, fabricat din acid polilactic (PLA), devine din ce in ce mai raspindit in astfel de produse precum pahare de unica folosința, mater Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

