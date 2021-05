Noua metodă românească prin care sunt golite cardurile Datele cardurilor bancare ale mai multor persoane care au postat anunturi de vanzare pe o platforma online au fost furate de catre falsi cumparatori, care i-au pacalit pe oameni sa acceseze un link si sa introduca informatiile bancare sub pretextul ca ar urma sa le vireze banii, politistii din Satu Mare efectuand perchezitii la suspecti din Capitala. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, au pus in executare patru mandate de perchezitie, in municipiul Bucuresti, la persoane banuite de frauda informatica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

