Noua metodă de chiul care a apărut printre angajații din România O noua metoda de chiul a aparut printre angajații din Romania in timpul pandemiei. Astfel, apoape un sfert (23 %) dintre ei s-au prefacut ca laptopul sau calculatorul lor instaleaza actualizari de software! Tocmai așa s-au gandit sa argumenteze de ce nu pot sa participe la sedintele online. De asemenea, peste o treime (37%) au afirmat ca au intarziat la o astfel de sedinta virtuala din cauza actualizarilor de software, arata un studiu marca Kaspersky. Timp pierdut deliberat Mai mult, unii angajati considera ca timpul de oprire dispozitivului este o oportunitate de a mai amana putin lucrurile pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

