Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au efectuat un atac aerian defensiv in capitala afgana, Kabul, vizand un suspect de ISIS-K care reprezenta o amenințare „iminenta” pentru aeroport, a declarat duminica Comandamentul Central al SUA. Armata SUA a recunoscut duminica mai tarziu ca exista rapoarte despre victime…

- Un atac cu racheta a avut loc duminica la Kabul, la trei zile de la un atentat soldat cu moartea a peste 170 de persoane, printre care 13 militari americani. Atacul s-a a avut loc in apropierea aeroportului din Kabul, a transmis postului Al Arabiya. Ar fi fost vizata o casa. Statele Unite au condus…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby a confirmat, joi, un atac terorist care a avut loc pe aeroportul din Kabul. In acest moment, exista cel puțin 13 victime, printre care și copii. Cu doar cateva zile inainte de termenul la care evacuarea Afganistanului trebuia incheiata, evenimentele…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby a confirmat, joi, un atac terorist care a avut loc pe aeroportul din Kabul. Exista cel puțin 13 victime, printre care și copii. Cu doar cateva zile inainte de termenul la care evacuarea Afganistanului trebuia incheiata, evenimentele au luat o turnura…

- Pompierii din Mehedinti au anuntat ca au reusit sa stinga incendiul de vegetatie extins la gospodarii. Au fost afectate patru case, 17 anexe gospodaresti, o masina, cimitirul si 2 hectare de litiera. ”Incendiul izbucnit la vegetatie uscata si extins la gospodarii pe raza localitatii Scapau a fost lichidat…

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran la București a fost convocat de urgența la MAE roman. Potrivit MAE, autoritațile iraniene vor trebui sa ofere explicații in cazul marinarului ucis. Romania condamna cu fermitate atacul cu drona comis asupra vasului “Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții…

- Trenul Mangalia – Arad a acumulat peste noua ore intarziere dupa ce a staționat in zona Fundulea, din cauza lipsei de tensiune in linia de contact. Trenul, plin cu copii ce veneau din tabara, a plecat la ora 19.10 din Mangalia și abia dupa 8.30 a ajuns in Gara de Nord. Jumatate de ora mai […] The post…

- O inregistrare a unei camere de pe o drona a devenit virala in intreaga lume. Drona lansata deasupra peninsulei Kamchatka din estul Rusiei este capturata de un șoim, probabil in cautare de hrana. Imaginile au fost filmate la o altitudine de 700 de metri. Drona inregistreaza uriașa pasare care vine ținta…