- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a emis o hotarare privind stabilirea excepțiilor de la masura carantinei care se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile și zonele de risc epidemiologic. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat astazi luni țarilor…

- Iata lista cu tarile din Europa care au impus restrictii romanilor, publicata de Potrivit Ministerului Turismului. - ITALIA: Incepand cu data de 24 iulie, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul Romaniei in ultimele 14 zile, anterioare sosirii in Italia, sunt supuse obligației…

- Italia a anuntat vineri extinderea regulei de carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, transmite DPA. Masura fusese adoptata saptamana trecuta ca parte a masurilor impotriva extinderii infectarilor cu coronavirus si ar fi incetat vineri. Ministerul Sanatatii nu a stabilit…

- La 150 de zile de la primul caz de COVID-19 in Romania, aceasta boala care a bulversat omenirea continua sa faca victime. Intreaga comunitate baimareana si maramureseana trebuie sa ramana responsabile pentru sanatatea lor si a celor din jurul lor. Cele trei reguli esentiale ale sanatatii: dezinfectarea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a promovat o informație falsa, in scopul sau de a ataca Guvernul, pe tema pandemiei de coronavirus. Acesta a declarat ca un test pentru coronavirus costa in Romania „70-80 de euro, iar in Germania costa 17-18 euro”. Sursa este incerta, cert este ca o fotografie…

- Guvernul va aproba, in ședința de marți, condițiile stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru persoanele care intra in Romania dintr-o țara cu risc epidemiologic ridicat. Masura nu se va aplica mai multor situații, inclusiv persoanelor care au stat 14 zile in state unde nu este…

- Guvernul va adopta in ședința de miercuri seara hotararea privind prelungirea starii de alerta in Romania cu alte 30 de zile, premierul Ludovic Orban precizand ca aceasta nu va include noi restricții. De asemenea, in actul normativ nu vor fi incluse nici reglementarile privind carantina și izolarea,…