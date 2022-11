Noua magazine ce comercializeaza articole second-hand au fost controlate de catre comisarii pentru Protectia Consumatorilor Constanta daca respecta legislatia in vigoare, pentru neregulile constatate fiind aplicate 18 amenzi, in valoare totala de 58.000 de lei, au informat, miercuri, reprezentantii institutiei.

