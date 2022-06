Stiri pe aceeasi tema

- Secția de judo a CS Unirea Alba Iulia inregistreaza o noua performanța, de aceasta data, la Campionatul Național Individual de Seniori, desfașurat in perioada 27-29 mai la Cluj Napoca, unde Bogdan Laura Alexia a obținut locul 3. Este o mare performanța pentru clubul nostru intrucat Bogdan Laura Alexia,…

- O mașina suta la suta romaneasca vrea sa intre pe piața automobilelor electrice. Jumatate de milion de euro au fost investiți pana acum, iar prototipul beneficiaza de tehnologii performante și un design atragator. Autoturismul urmeaza sa intre in faza de omologare.

- Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, a afirmat ca a vrut arbitri straini la meciul cu CFR Cluj din ultima etapa a Ligii 1, duel care ar putea decide campioana acestui sezon. Latifundiarul il contrazice, astfel, pe managerul general al clubului, Mihai Stoica, cel care ieri declarase: „nu vrem arbitri…

- Centrele de autorecenzare asistata au inceput sa se aglomereze Foto: Agerpres. Mai sunt zece zile pâna la finalul primei etape a recensamântului populatiei si locuintelor, care se desfasoara în România, în care cei care doresc se pot autorecenza online…

- O femeie din judetul Cluj a nascut, azi, in autospeciala SMURD care o transporta la spital. Fetita de doua kilograme si jumatate a fost transportata la spital impreuna cu mama, ambele fiind in stare buna. ”Echipajul SMURD de la Garda de Interventie Gilau a avut parte de o misiune memorabila in localitatea…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a invins-o pe Galatasaray cu scorul de 3-1, joi, intr-un meci caritabil desfasurat la Istanbul, in folosul victimelor razboiului din Ucraina.

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a prezentat astazi cel mai bun unsprezece din etapa a 3-a din play-off-ul si play-out-ul Ligii 1.Astfel, in urma victoriei extrem de importante inregistrate pe Arena Nationala, 2-0 cu FCSB, Universitatea Craiova are trei „lei“ in formula ideala. Mai exact doi fotbalisti,…

- Prima clasa de asistenți medicali cu studii superioare iși va incepe cursurile in toamna. ”Urmatoarea etapa e de a face demersurile ca SJUB sa devina Spital Clinic Universitar de Urgența” a anunțat Radu Moldovan. In cadrul ședinței de Consiliu Județean de ieri s-a discutat despre nivelul de trai din…