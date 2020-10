Stiri pe aceeasi tema

- "E o situatie ingrijoratoare. Daca era o singura zi cu multe cazuri era alta situatia. Eu astept sa vad daca aceste cifre mari se repeta si in zilele urmatoare sau daca intram intr-o zona de stabilitate. Eu corelez aceste cifre cu inceperea scolilor. S-au intensificat mult diverse activitati, transportul.…

- Igiena dentara este o problema ignorata constant de statul roman, astfel ca prevenția și protejarea sanatații orale ar trebui invațate de la cele mai fragede varste. Daca dinții sunt ingrijiți inca...

- Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potențialul de productivitate a unui adult complet educat și sanatos, potrivit celei mai recente actualizari a Indexului Capitalului Uman (HCI) al Bancii Mondiale.

- Președintele ALDE il catalogheaza pe Orban ca fiind ”cel mai perseverent premier din istoria Romaniei”. Totodata, Tariceanu arata ca Orban, deși a ratat achiziția a 250.000 de tablete pentru elevi, acum incearca sa cumpere 500.000. ”Gata, recunosc! Recunosc ca Orban este cel mai perseverent premier…

- Vedeta care vrea sa plece din Romania este Lorena Balaci, fiica legendarului Ilie Balaci și șefa Școlii de fotbal Daco-Getica. Aceasta ia in calcul sa mute grupele de copii și juniori in competițiile din Tircia sau Bulgaria. O vedeta de la noi are probleme grave din cauza epidemiei de coronavirus.…

- Multi dintre copiii din tarile dezvoltate nu detin competente la matematica si citire de baza si sunt afectati de o stare de sanatate mintala si emotionala precara si de obezitate, arata un raport al Fondului International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) publicat joi, citat…

- Un zambet sanatos ofera mai multa incredere in propria persoana, mai multa siguranța și chiar mai multe motive pentru a zambi. Pentru a ne asigura ca avem un zambet sanatos, lipsit de afecțiuni dentare, este necesar sa urmam 3 pași simpli, care deși pot parea banali, ne garanteaza o viața lipsita de…

- FCSB risca sa rateze cupele europene in sezonul urmator. Echipa este pe locul 5 in Liga 1, dar va juca finala Cupei. Mircea Lucescu nu crede ca un club din Romania poate fi tinut de un singur om si susține ca Becali va avea probleme. Mircea Lucescu le da vesti proaste fanilor de la FCSB.…