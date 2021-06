Noua piese de grafica semnate de celebrul artist Banksy se scot la licitatie joi, 24 iunie, de la ora 19.00, in cadrul Licitatiei de Sanziene, „Colectia de Grafica Europeana a familiei Bujoiu”. Evenimentul aduce in premiera pe piata romaneasca de arta cele mai reprezentative teme si simboluri ale celui mai cunoscut artist stradal din lume Banksy. Banksy a socat sistemul socio-politic de peste doua decenii cu arta sa politica, infractiunile sau trucurile curajoase, conducand o miscare artistica revolutionara, chiar daca identitatea lui ramane in continuare invaluita in mister. In licitatie este…