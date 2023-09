Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a declarat luni ca a "lovit" un post militar al Hamas din Fasia Gaza folosind o drona, dupa ce trupele sale au fost luate drept tinta in cursul unei manifestatii, noteaza AFP, ictat de Agerpres.Aceasta lovitura israeliana intervine intr-un context de violente aproape zilnice de…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…

- Doi indivizi au furat un tanc dintr-o baza militara din Israel și l-au dus la fiare vechi. Incidentul bizar s-a intamplat in nordul țarii. Armata a dat alerta cand a observat ca blindatul a disparut dintr-un centru de antrenament. Poliția l-a gasit la un centrul de reciclare a metalului, la 20 de kilometri…

- Armata ucraineana a anunțat „distrugerea” unei intregi brigazi motorizate a armatei ruse, odata cu cucerirea satului Andriivka, aflat la 10 kilometri sud de Bahmut. Satul Andriivka este considerat de forțele Kievului un obiectiv vital in cadrul luptelor din zona Bahmut. Distrugerea unei astfel de unitați…

- Un adolescent palestinian a fost impuscat mortal de fortele israeliene intr-o tabara de refugiati din Cisiordania ocupata, informeaza Rador.Armata israeliana a comunicat ca baiatul facea parte dintr-un grup care a aruncat cocktailuri Molotov catre un post al Armatei di apropierea taberei de refugiati…

- Trupele israeliene au ucis un palestinian in timpul unei confruntari in Cisiordania, au anunțat medicii, citați de Reuters.Trupele israeliene au ucis marți un palestinian și au ranit altul in timpul unei confruntari in Cisiordania, au declarat martorii și medicii, conform mediafax. Armata…

- Armata ucraineana pierde in prezent intre 40 și 45 de drone de recunoaștere in fiecare zi de conflict, a declarat șeful Serviciului de Comunicații Speciale al Ucrainei, Iurii Șihol, informeaza CNN.

- Operatiunea, despre care armata israeliana a declarat ca avea ca scop distrugerea infrastructurii si armelor militantilor din tabara de refugiati din Jenin, Cisiordania, a fost lansata luni, cu un atac cu drona, iar peste 1.000 de soldati au fost desfasurati, informeaza Reuters, citata de News.ro.Potrivit…