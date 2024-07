Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal (FRF), condusa de Razvan Burleanu, a reușit sa-și asigure un venit impresionant in valoare de 12.250.000 de euro datorita calificarii pentru Euro 2024 și performanțelor remarcabile inregistrate in Germania. Aceasta suma considerabila a fost distribuita in principal membrilor…

- Primaria municipiului Chișinau anunța lansarea Programului „Vara la Centru”. Destinat tinerilor cu virsta cuprinsa intre 14 și 35 de ani, acest program promite sa transforme zilele de vara intr-o perioada plina de activitați captivante și oportunitați de dezvoltare personala. In fiecare zi de marți…

- La Școala Gimnaziala 25 din zona Girocului, Primaria a realizat procedura de recepție pentru o noua sala de sport și un nou teren de sport. Valoarea totala a investiției se ridica la peste 11 milioane de lei, din care peste 8 milioane de lei finanțare europeana, restul fiind acoperiți din bugetul…

- Primaria municipiului Chișinau scoate la licitație 19 spații de inchiriat. Evenimentul va avea loc pe 24 mai, ora 10:00, in Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgara, 43. La concurs sint expuse diverse tipuri de incaperi și spații de pe 19 adrese, cu suprafețe cuprinse intre 8,4 metri…

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de Paște, noteaza Noi.md. "Sarbatorile de Paști sint cele mai luminate, frumoase și așteptate de noi toți. In aceasta perioada, ne ducem la parinți și ii așteptam pe cei dragi acasa. Primaria municipiului Chișinau va dorește sarbatori…

- Candidatul Alianței Dreapta Unita (formata din USR, PMP și Forța Dreptei) la Primaria municipiului Targoviște, Daniel Blaga, cere preț echitabil pentru apa! Cu tarife in continua creștere și mereu blamate, targoviștenii platesc un tarif de 6,50 lei (fara TVA) per mc apa, fiind situat in partea superioara…

- Municipalitatea achizitioneaza lucrari aferente obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului scoala gimnaziala nr.33, Anghel Saligny, Constanta SCN1145323.Valoarea estimata a achizitiei este de 7.001.373.39 lei.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante…

- Astazi s-a constituit Consiliul Regional pentru Dezvoltare a municipiului Chișinau. Alexandru Vornicu, primar al comunei Stauceni, a fost ales președinte al consiliului. Vicepreședintele consiliului a fost ales Valeriu Popa, primar al orașului Singera. Agenția de Dezvoltare Regionala municipiul Chișinau…