Noua Lombardie! Gheorghiță, avertisment dur: ”Suntem într-o situație extrem de complicată” Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat joi ca Romania trece print-o situație „extrem de complicata”, similara cu cea din Italia de anul trecut. „Mi-e teama ca deja suntem in acest scenariu (in care anul trecut era Italia – n.r.). Este cat se poate de evident ca spitalele și unitațile de primiri urgența sunt asaltate. Sunt copleșite in momentul de fața de pacienți diagnosticați cu COVID-19, lasand de o parte celelalte categorii de boli, urgențele, accidentele rutiere, arsurile, care vedem ca se intampla in fiecare zi și care genereaza victime care au nevoie de asistența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

