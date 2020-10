Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre localitatile judetului Prahova au depasit rata de infectare de 1,5 la o mie de locutori, localitatea cu cea mai crescuta incidenta a cazurilor de COVID-19 fiind comuna Paulesti, situata langa Ploiesti. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, vineri…

- Violeta Stoica Ieri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova, intrunit intr-o noua ședința extraordinara, a decis o serie de masuri privind instituirea de restricții in localitațile in care numarul cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depașit 1,5 la mia de locuitori. Astfel,…

- V. Stoica Incepand de ieri, pe raza județului Prahova au fost redeschise toate restaurantele și cafenelele, in interiorul cladirilor hotelurilor, dar și salile de jocuri de noroc, in toate localitațile din Prahova. Potrivit Instituției Prefectului, decizia a fost luata in baza analizei din ultimele…