Comitetul Național pentru Situații de Urgența CNSU a aprobat, vineri, noua lista țarilor și teritoriilor cu risc epidemiologic. Romania și Republica Moldova se afla printre țarile care au intrat in zona roșie. CNSU a aprobat in sedinta de vineri, 21 ianuarie 2022, Hotararea numarul 5 privind actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Pe noua […]