Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de joi, 11 noiembrie 2021, Hotararea nr. 102 care prevede actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Astfel, Germania, Elvetia si SUA intra in zona rosie. – in zona rosie au intrat: Germania, Elvetia, Polonia, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Liechtenstein, Andorra, Bosnia si Hertegovina, […] The post Noua lista a tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Ce state intra in zona roșie - DOCUMENT first appeared on Ziarul National .