- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic. Astfel, Turcia, SUA și Muntenegru trec in zona roșie, in timp ce Olanda și Malta intra in zona galbena. Grecia ramane in continuare pe lista roșie. O noua lista cu clasificarea țarilor in funcție de…

- Veste proasta pentru romanii care au planuri de vacanta in Grecia. Din cauza numarului mare de cazuri, tara a intrat din zona galbena in cea rosie. Cei care sunt vaccinati si se intorc din concediu de acolo nu intra in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat, in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID, a fost adoptata joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Grecia – una dintre principalele destinații de vacanța ale romanilor – a intrat in zona roșie. De asemenea, a intrat…

- ℹA fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat conform Hotararii nr. 46 din 15.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a transmis joi noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Sunt cateva schimbari importante in ceea ce privește țarile preferate de romani ca destinație de vacanța.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat, joi seara, lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Marea Britanie a ramas in zona roșie. The post A fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Ce state sunt acum in zona roșie appeared first on Renasterea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in 27 mai 2021 o noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar astazi au modificat poziția pentru Marea Britanie, din zona galbena in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!