- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a modificat la 12 august a.c. lista țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Turcia, SUA și Muntenegru au trecut in zona roșie, iar Olanda și Malta in zona galbena. Italia a ramas pe lista verde, ceea ce inseamna ca toate persoanele care calatoresc…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi, 12 august 2021,actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; -in zona roșie au intrat: Turcia, Muntenegru, Statele Unite ale Americii, Israel, Maroc, Puerto Rico, Costa Rica și Sint Maarten; -in zona…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Vezi AICI LISTA completa a statelor/ țarilor din zona roșie, galbena și verde Comitetul Național pentru Situații…

