Stiri pe aceeasi tema

- O noua actualizare a listei cu țarile cu risc epidemiologic va intra in vigoare din 15 august, de la miezul nopții. Oamenii care sosesc din Marea Britanie nu mai au excepții de la masura de carantina.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic. Astfel, Turcia, SUA și Muntenegru trec in zona roșie, in timp ce Olanda și Malta intra in zona galbena. Grecia ramane in continuare pe lista roșie. O noua lista cu clasificarea țarilor in funcție de…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat s-a actualizat! Din nefericire, Turcia, Israel, dar și SUA intra in zona roșie, pe cand destinațiile menita concediilor de vara aceasta, precum Malta și Panama vor fi prezente iar pe lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Iata care este lista…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Vezi AICI LISTA completa a statelor/ țarilor din zona roșie, galbena și verde Comitetul Național pentru Situații…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Turcia, SUA și Muntenegru trec in zona roșie, in timp ce Olanda și Malta trec in zona galbena.

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat s-a actualizat! In acest sens, Franța, Islanda și Thailanda intra din nou in zona roșie, pe cand Turcia sau Maroc vor fi prezente iar pe lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Iata care este lista completa cu țarile care se afla in zona galbena,…

- A intrat in vigoare lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a Covid-19, clasificate ca „zona roșie”, pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.

- Romania a actualizat lista țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata. Lista este importanta pentru perosanele care intra in țara și in funcție de ea se instituie sau nu carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea 42 din 25.06.2021, prin care a fost…