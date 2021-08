Stiri pe aceeasi tema

- Noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic a intrat in vigoare de la miezul noptii, dupa ce a fost aprobata, joi, de Comitetul Natiomal pentru Situatii de Urgenta. Multe dintre destinatiile preferate de romani au intrat pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei. In aceasta situatie…

- Actualizarea clasificarii tarilor in functie de rata de incidenta cumulata Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia se numara printre tarile aflate în zona rosie de incidenta COVID. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista cu clasificarea tarilor/…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi, 29 iulie 2021, Hotararea numarul 52 privind aprobarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, plasate in zona roșie. In funcție de rata de incidența (numarul de infectari la mia de locuitori), autoritațile plaseaza statele…

- Pe lista verde au intrat și alte țari precum Danemarca, Suedia și Olanda, așadar romanii care vor sa mearga in aceasta vara in vacanța, trebuie sa știe ca la intoarcere nu vor mai trebui sa stea in carantina, insa, va fi necesar sa prezinte o adeverința de vaccinare sau un test PCR negativ.Marea Britanie…