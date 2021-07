Noua listă a medicamentelor esențiale: O mie de produse vor fi decontate 100% Lista medicamentelor esențiale a fost aprobata de ministrul Sanatații. Ioana Mihaila spune ca aproximativ 1.000 de medicamente esențiale vor fi decontate 100%. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a semnat ordinul prin care aproba lista medicamentelor esențiale pentru pacienții din Romania. Potrivit MS, aceasta conține 150 de denumiri comune internaționale (substanțe active), in total aproximativ 1.000 de medicamente care conțin aceste substanțe. Pe lista se regasesc medicamente esențiale din programul național de oncologie, pentru boala Wilson, pentru diabet, precum și pentru bolile endocrine,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca a fost aprobata lista medicamentelor esentiale pentru pacientii din Romania, iar ordinul care cuprinde 150 de denumiri ale substantelor active a fost publicat deja in Monitorul Oficial. Astfel, circa 1.000 de medicamente esentiale vor fi decontate 100%. „Ministrul…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a semnat ordinul prin care aproba lista medicamentelor esențiale pentru pacienții din Romania. Aceasta conține 150 de denumiri comune internaționale (substanțe active), in total aproximativ 1.000 de medicamente care conțin aceste substanțe. Pe lista se regasesc medicamente…

- Ministerul Sanatatii reintroduce lista medicamentelor esentiale. Va exista un preț maximal aprobat. Ministerul Sanatatii reintroduce lista medicamentelor esentiale, care nu ar trebui sa lipseasca din tara. Pentru aceasta categorie de produse, pretul maximal aprobat va fi media celor mai mici trei preturi…

- Ministerul Sanatații (MS) reintroduce prin lege o lista de medicamente esențiale, recomandata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), care nu ar trebui sa lipseasca din nicio țara, in incercarea de a rezolva problema crizelor de medicamente in Romania. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat joi ordinul prin care se modifica normele privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, astfel incat “sa se asigure disponibilitatea pe piata” din Romania a unor medicamente esentiale pentru pacienti…

- O noua categorie de produse farmaceutice, medicamentele esențiale, a fost stabilita de Ministerul Sanatații. Prețul maximal al acestora va fi media celor mai mici trei prețuri din statele din Europa, aflate in grupul de țari de comparație și nu prețul cel mai mic, așa cum se intampla in acest moment.…

- Prin noile reglementari, se introduce o noua categorie de produse farmaceutice, medicamentele esentiale, pentru care pretul maximal aprobat va fi media celor mai mici trei preturi din statele din Europa aflate in grupul de tari de comparatie, in loc de cel mai mic pret, cum este in prezent, se arata…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat joi ordinul prin care se modifica normele privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, astfel incat „sa se asigure disponibilitatea pe piata” din Romania a unor medicamente esentiale pentru pacienti.…