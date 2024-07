Noua linie de producție de la Saint-Gobain Turda este gata! Peste 100 de locuri noi de muncă Noua linie de producție de la Saint-Gobain Turda (Rigips) este finalizata, in urma unei investiții de peste 50 de milioane de euro. „Conform companiei franceze, linia de producție include o instalație de macinare-calcinare, o linie de formare, uscare și stivuire a placilor, dezvoltarile tehnice aferente acesteia ocupand o suprafața de aproximativ 14.000 mp.” au transmis colegii de la economedia.ro. „Noua linie, care funcționeaza in parametri optimi, reprezinta un pas major catre imbunatațirea semnificativa a eficienței producției și extinderea gamei noastre de produse pentru a servi mai bine o… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

