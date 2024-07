Incepand cu data de 7 iulie 2024, o noua lege a intrat in vigoare in intreaga Uniune Europeana, impunand tuturor producatorilor de automobile sa echipeze vehiculele cu tehnologii de limitare a vitezei. Sistemele vor funcționa prin utilizarea GPS-ului și prin citirea semnelor rutiere, avand scopul de a imbunatați siguranța rutiera și de a reduce impactul […] The post Noua lege UE: Limitatoare de viteza obligatorii pentru toate mașinile appeared first on Puterea.ro .