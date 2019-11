Noua lege interzice folosirea pungilor de plastic sub 50 microni Incepand cu 1 ianuarie 2019 se interzice folosirea de pungi de plastic sub 50 de microni. Pungile de plastic vizate sunt cele cu maner, folosite la cumparaturi. Cei care le vor folosi in continuare risca amenzi usturatoare. Puteti afla mai multe informatii despre legea in sine pe site-ul Camerei Deputatilor.



O alternativa pentru aceste pungi sunt cele bidegradabile, din materiale provenite din natura, care se descompun ajutand solul si vietuitoarele, precum si sanatatea planetei. Responsabilitatea fata de mediu este din ce in ce mai importanta.



NeoPack ofera alternativa sustenabila.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

