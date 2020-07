Noua lege privind securitatea in Hong Kong, adoptata recent de Beijing, confera puteri sporite politiei din fosta concesiune britanica, mai ales in ceea ce priveste supravegherea, transmite marti AFP. Fortele de ordine vor putea efectua perchezitii fara mandat daca ele considera ca exista o amenintare ''iminenta'' pentru securitatea nationala. Noua dispozitie, care a fost dezvaluita luni seara intr-un document de 116 pagini, retrage o mare parte a controlului judiciar care pana acum permitea incadrarea atributiilor politiei in materie de supraveghere. In virtutea noii legi, seful…